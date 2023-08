IL SINDACO MARINO HA SALUTATO IL COMANDANTE PROVINCIALE USCENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, GIUSEPPE FURCINITI, E HA ACCOLTO IL NUOVO COMANDANTE, NICOLA SPORTELLI

Stamani il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha ricevuto a Palazzo Castropignano il

Comandante provinciale uscente della Guardia di Finanza, il colonnello Giuseppe

Furciniti, porgendogli il saluto e il ringraziamento per il lavoro svolto sul territorio

casertano negli ultimi anni. Contestualmente, il primo cittadino ha accolto il nuovo

Comandante, il colonnello Nicola Sportelli, al quale ha rivolto gli auguri dell’intera Città di

Caserta.

“Voglio esprimere la gratitudine mia e quella dell’intera comunità che rappresento – ha

spiegato Marino – nei confronti della Guardia di Finanza, che quotidianamente svolge

un’attività preziosa e fondamentale per la nostra terra, rappresentando un vitale presidio di

legalità. Un ringraziamento speciale va al colonello Giuseppe Furciniti, il cui lavoro in

provincia di Caserta è stato esemplare e con il quale si è instaurato sin da subito un

rapporto di eccellente collaborazione. Un caloroso benvenuto va al colonnello Nicola

Sportelli, il nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza, che, ne sono

convinto, proseguirà nel migliore dei modi le attività portate avanti dal suo predecessore”.