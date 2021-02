Il Sindaco Marino vieta a Italgas la sospensione dell’ Acqua e invita a provvedere alla riattivazione della fornitura sospesa

La società ITALGAS Acqua dovrà provvedere “ad horas” alla riattivazione delle forniture di acqua potabile sospese e/o interrotte, per cause di morosità, in tutto il territorio cittadino e, fatta salva l’iniziativa da parte della Società per l’attivazione di tutte le procedure per il recupero di eventuali crediti per morosità, è fatto divieto alla Società ITALGAS Acqua, su tutto il territorio cittadino, di procedere alla sospensione e/o distacchi e/o riduzioni funzionali delle forniture di acqua potabile, fino alla data del 27/3/2021.

E’ quanto prevede l’ordinanza n.11/2021 firmata dal sindaco Carlo Marino e decisa in seguito alle segnalazioni da parte di cittadini per distacco della fornitura idrica alle abitazioni per morosità. Nell’atto si sottolinea che “che tali provvedimenti, adottati nel contesto di “pandemia” ed “emergenza epidemiologica” costituiscono grave pericolo per la salute pubblica, non consentendo alle famiglie di poter provvedere all’adozione delle prescritte misure precauzionali, quali la costante e frequente pulizia personale e degli ambienti. Nell’ordinanza si sottolinea inoltre la “straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia da COVID-19” e si evidenzia che “ la fornitura di acqua è da annoverarsi tra i servizi pubblici essenziali”.