Il sindaco Marotta convoca la quinta conferenza stampa di fine anno 2019

SAN NICOLA LA STRADA – Il Sindaco Vito MAROTTA ha convocato gli organi di stampa e quanti lo vorranno alla consueta conferenza stampa che si terrà alle ore 11:30 di Lunedì, 30 dicembre 2019, presso l’Aula consiliare del Comune. È questa la quinta conferenza di fine anno del primo cittadino che, la prossima primavera del 2020 dovrà affrontare una nuova tornata elettorale amministrativa. Elezione che lo vede in assoluto protagonista e prossimo alla ri-conferma.



Come consuetudine, la conferenza stampa è convocata dal Sindaco in carica oltre che per il tradizionale scambio di auguri anche per tracciare un bilancio delle attività svolte nei dodici mesi della sua consiliatura relativa all’anno 2019 e prospettare gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si prefigge per il nuovo anno 2020. Sarà, dunque, una occasione per uno scambio di auguri per un migliore anno nuovo, con l’animo proteso alle promesse del futuro ma con il cuore rivolto a chi nel presente dispera.



Il sindaco sviscererà sicuramente tutti i problemi che si trova ad affrontare quotidianamente e ricorderà ai presenti quanto scritto nella relazione programmatica letta nel corso del Consiglio Comunale del 15.10.2015. “Una corretta informazione alla cittadinanza” – affermò – “fa la differenza e, non avendo la possibilità di avere un giornalista alle nostre dipendenze date le scarse risorse economiche, ci affidiamo a mezzi più spartani, come la telefonata, il colloquio personale, e attraverso la mia pagina Facebook”.