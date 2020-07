Il sindaco Piatto lascia Salvini e si candida con De Luca

La Lega continua a perdere pezzi in Campania. Pare che ultimamente non metta a segno nessun colpo buono. Ha fatto notizia una ventina di giorni fa l’abbandono del partito di Salvini da parte dei sindaci di Frignano e di Tora e Piccilli. Che le visite di Salvini a Mondragone non abbiano dato un valore aggiunto è ormai storia nota. Che la candidatura di Giampiero Zinzi non sia stata molto gradita all’interno del partito, anche questo si sa già. Non è stato certo un incentivo a candidarsi in quel lista, ma del resto, vista la geografia politica del momento, bisogna fare all – in e rischiare tutto.

Una lunga interlocuzione telefonica con il sindaco di Frignano ci ha rivelato anche altro. Gabriele Piatto, che seppur giovane, ha una militanza politica di lungo corso, al di là delle motivazioni sopra citate, quello che non ha proprio digerito è stato il commissariamento del partito.

Il sindaco Piatto si era avvicinato alla Lega di Salvini prima della pandemia. Uomo di centro destra, cresciuto in Alleanza Nazionale, consigliere provinciale e vice presidente della Provincia con Riccardo Ventre, oggi al secondo mandato come sindaco, aveva condiviso le posizioni del partito verde su alcune tematiche nazionali come la flat tax, per citarne una. E quindi questo inverno aveva accarezzato l’idea di candidarsi a palazzo Santa Lucia nella loro lista.

Come dicevamo, il commissariamento ha raffreddato prontamente il suo entusiasmo. Ed i motivi li spiega chiaramente nel comunicato che qui vi alleghiamo:

A questo si aggiunga una vera e propria conversione a De Luca e ce ne spiega le ragioni:

” Oggi che la politica non segue più le grandi ideologie ma gli uomini, io rivedo in De Luca un modo di fare politica che condivido in toto. De Luca, a differenza della Lega, che ha scelto di dare la gestione del partito ad un commissario, mostrando poca fiducia nei politici del posto, per me De Luca rappresenta l’espressione della territorialità, di un orgoglio campani che dobbiamo recuperare, di una politica basata sull’azione nei territori. La nostra Campania ha ricchezze immense, vanno solo valorizzate e difese nel modo giusto. E per questo ci vogliono donne e uomini pragmatici e concreti. De Luca per me è la quintessenza di ciò che serve alla Campania. Lo ha dimostrato come sindaco di Salerno; lo ha confermato nella gestione dell’emergenza covid; ha iniziato a farlo come governatore della Campania. Ma per un cambiamento radicale serve tempo. Cinque anni sono pochi. Per cui è necessario dare continuità al suo lavoro ed io voglio fare la mia parte con la sua squadra”.

Gabriele Piatto ha fatto la sua scelta in modo determinato e convinto. Scenderà in campo con la lista “Campania libera”, una delle liste direttamente collegate al presidente.