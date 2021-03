Il sindaco Pirozzi preoccupato per i contagi in città. I cittadini lamentano la chiusura del cimitero

Santa Maria a Vico. Il sindaco Pirozzi, preoccupato per l’incremento dei contagi in città, parla ai cittadini attraverso una diretta su Facebook. La cittadina della valle, con 143 positivi in data odierna, è anch’essa nel pieno dalla terza ondata.

Il 9 Marzo 2021, con un’ordinanza erano già stati chiusi al pubblico gli uffici comunali. I cittadini potranno accedervi solo per ragioni di comprovata urgenza e, comunque, su appuntamento. Il giorno dopo una nuova ordinanza ha disposto una serie di misure restrittive che saranno in vigore fino al prossimo 6 Aprile. Sarà vietato lo stazionamento in tutti i luoghi pubblici, comprese le aree attrezzate per bambini; tutte le piazze sono state transennate e tutti i luoghi pubblici è vietato fumare anche con l’utilizzo di sigarette elettroniche.chiusa la fiera settimanale anche per i commercianti di prodotti alimentari, agricoli e florovivaistici.

Anche il cimitero è stato chiuso al pubblico nei giorni di sabato e domenica. Negli altri giorni un solo congiunto vi si potrà recare, accompagnato, in caso di necessità, da un’altra persona.

Questo ha generato un pò di malumori tra i cittadini. Si lamentano infatti della chiusura del luogo sacro nei fine settimana: un’area di più di 30mila metri quadri che in un’intera giornata non supera, in genere, più di 200 visitatori, completamente all’aperto, non costituisce pericolo di contagi. Per eventuali assembramenti basterebbe regolamentare gli ingressi, senza privare i cittadini di una visita ai propri cari defunti. Dopo un anno che ha messo tutti a dura prova, quel luogo rappresenta un rifugio e un momento di raccoglimento per tanti di loro, che durante la settimana, per motivi lavorativi, non possono recarvisi.

Per quanto riguarda i controlli, effettuati dalla polizia municipale e dalle altre forze dell’ordine, hanno portato ai primi risultati con diverse sanzioni. Tra i multati anche diversi minorenni, identificati attraverso il sistema di videosorveglianza.

Misure restrittive e controlli serrati quindi, che dovrebbero far abbassare la curva dei contagi.