Il sindaco rassicura: Maddaloni non è zona rossa

Da ieri si è diffusa a Maddaloni la notizia che la nostra città sarebbe stata individuata come zona rossa.

Per fare chiarezza su questa cosa abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco De Filippo che ha dichiarato: ” La notizia è arrivata anche a me . Come mi piace dire è una sciocchezza sesquipedale, ovvero un’enorme baggianata. Non ci sono al momento presupposti e condizioni tali per cui Maddaloni sia considerata tale”.

Il compito di dichiarare un comune zona rossa spetta alla massima autorità sanitaria che è il governatore della regione, in base alla curva epidemiologica e ai contagi sulla percentuale di abitanti.

Questa è la fotografia del momento attuale, che potrebbe cambiare in base alla curva dei contagi.