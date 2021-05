IL SINDACO VELARDI: MARCIANISE NON E’ UN “FAR WEST

MARCIANISE. Dure le parole del Sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, in suo comunicato su Facebook relativamente ai fatti accaduti nell’ultimo week-end. Il politico ha lanciato un chiaro “J’accuse!” verso coloro che si sono resi protagonisti di tafferugli e tentativi di eludere i controlli previsti per combattere il diffondersi del contagio del COVID19. Nel comunicato Velardi scrive che la città non è rappresentata da teppisti e da figli di “potenti” del posto. Nel suo comunicato sottolinea che l’unica via per combattere il contagio e insieme ad esso ogni atto di violenza o di sopruso è quella dei controlli. Il Sindaco di Marcianise ha elogiato, poi, le Forze dell’Ordine, esprimendo loro solidarietà. I controlli, effettuati dopo le ore ventitrè, pur lasciando del tempo utile per far ritorno alle proprie dimore, non sono stati graditi a coloro che intendevano continuare la “movida” notturna.E ciò ha scatenato delle vere e proprie guerriglie: molti non hanno gradito i controlli, rispondendo con atti di violenza e di rivolta contro le Forze dell’Ordine. Più di cento sono state le persone controllate e numerose le sanzioni elevate per violazione del “coprifuoco”.Una pizzeria è stata assaltata in quanto in ritardo con le consegne. Un giovane di ventiquattro anni è stato denunciato dopo aver usato resistenza a un Pubblico Ufficiale.