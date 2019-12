Il sindaco Vito Marotta in diretta da Radio Caserta Nuova invia a tutta la cittadinanza gli auguri di Natale

SAN NICOLA LA STRADA – Come di consueto, anche quest’anno il 24 dicembre 2019, con inizio alle ore 17.00, l’emittente radiofonica Radio Caserta Nuova (100 MHz) del patron Enzo Di Nuzzo ha organizzato l’evento degli “Auguri in diretta” ai cittadini sannicolesi da parte del Sindaco Vito Marotta. Enzo Di Nuzzo, da 43 anni sulla breccia dello spettacolo con l’emittente radiofonica più longeva della provincia di Caserta e con due manifestazioni altrettanto “vecchie” come il “Pierino d’Oro” e la “Mascherina d’Argento”, dai microfoni di Via Bronzetti, la vigilia di Natale manda in onda, in diretta, una eccezionale trasmissione di auguri ai cittadini ed agli ascoltatori coinvolgendo, con spontanea partecipazione ed ineguagliabile maestria, molti personaggi noti di San Nicola la Strada, rappresentativi di numerosi campi di attività.



Anche alla Vigilia di Natale del 2019 erano presenti in radio la già Senatrice Lucia ESPOSITO, il Sindaco di San Nicola la Strada Vito MAROTTA, don Franco CATRAME, l’Assessore alla cultura ed alla P.I. Maria NATALE, l’Assessore all’Ambiente Lucio BERNANRDO, i giornalisti: Luigi RUSSO, Antonio MIELE, Giovanna TRAMONTANO, nonché tutti i collaboratori di Radio Caserta Nuova. Nel suo intervento di un Sereno e felice Natale, il primo cittadino ha, fra l’altro, ricordato alcuni dei momenti topici di questo 2019, primo fra tutti l’inaugurazione, dopo un ventennio, della nuova piscina comunale “Enzo Santamaria”, ed, in ultimo, ma non per questo meno importante, essere riusciti ad assegnare la gestione dell’impianto di tennis, anch’esso abbandonato al degrado totale e che nel 2020 vedrà i “primi tennisti” esibirsi sui campi in “sintetico”.



L’Assessore alla P.I. ha voluto ringraziare tutte le associazioni cittadine e non che hanno permesso al suo assessorato di portare avanti molte manifestazioni di elevato tasso culturale. L’Assessore all’Ambiente ha ricordato ai sannicolesi il passo in avanti nella raccolta dei rifiuti ed ha annunciato che il suo sogno è quello di raggiungere il 65 per cento stabilito dalla legge. Molto appassionato l’intervento di Lucia Esposito che ha sottolineato come la Città di San Nicola Strada, continuando su questa strada, raggiungerà obiettivi molto lusinghieri e riuscirà a ricoprire il posto che le spetta di diritto.



Non è mancato, infine lo scambio degli auguri con brindisi che l’eclettico ed eccentrico patron ha fatto con uno spumante “targato Casertana Calcio” di cui tutti i presenti sono fan e sostenitori. AUGURI di Buon Natale a tutti voi ed alle Vostre famiglie da Radio Caserta Nuova e dal settimanale “Sabato Non Solo Sport”.