IL SINDACO VOZZA APRE AI PENSIONATI: “LA LORO ESPERIENZA AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE”

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e scadrà il prossimo 13 novembre l’avviso pubblico per la individuazione dei componenti dello Staff che, rigorosamente a titolo gratuito, supporteranno il Sindaco e la Giunta nelle attività concernenti i rapporti con i cittadini, gli organi istituzionali e di informazione, le altre istituzioni.

La normativa in materia consente la individuazione “intuitu personae”, ovvero senza alcuna procedura comparauva, la scelta, quina. o procedere comunque ao una raccolta al manifestazioni di interesse e stata voluta dal Sindaco “per verificare – precisa l’avviso – eventuali disponibilita in una ottica di partecipazione alla res pubblica, di cittadinanza attiva e di valorzzazione delle risorse e delle competenze dei pensionati”.

“Le tante iniziative nel sociale che stiamo facendo con la terza età – ha sottolineato il Sindaco Giuseppe Vozza – hanno mostrato una generazione che ha voglia di fare, di essere ancora vivace e proattiva protagonista della crescita civile e sociale della nostra bella comunita; è per questo che ho deciso di aprire lo Staff alla volontarietà di chi sente di poter dare ancora il suo contributo a Casagiove. D’altronde anche il legislatore nazionale ha ormai aperto sempre di più alle collaborazioni dei pensionati nelle pubbliche amministrazioni, segno che la partecipazione attiva non incontra limiti anagrafici”.

L’incarico, si ribadisce, sarà a titolo gratuito e non comporterà attività gestionali, nel rispetto delle normative in materia. Il sindaco, come regolamentato dalla giunta comunale già nel 2020, potrà individuare un coordinatore e fino ad un massimo di 6 collaboratori.