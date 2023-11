IL SINDACO VOZZA DÀ IL BENVENUTO AL NUOVO STAFF COMUNALE.

Il team affiancherà il Primo cittadino nelle attività concernenti i rapporti con i cittadini, gli organi istituzionali e di informazione, le altre istituzioni.

leri pomeriggio (giovedi 24 novembre) presso la Sala Consiliare del Comune di Casagiove, si è tenuto il primo incontro del nuovo staff del Sindaco di Casagiove.

Coloro che hanno aderito all’avviso pubblico per la individuazione dei componenti dello Staff, rigorosamente a titolo gratuito, sono: Giovanni Lombardi, Michele Crocco, Gaetano Moretti, Michele Spirito, Rosanna Vozza, Andrea Masiello e Antonio Lanni.

Il Sindaco Giuseppe Vozza ha ufficialmente salutato e accolto il nuovo staff comunale con entusiasmo e ottimismo.

Nel suo discorso di benvenuto, il Sindaco Vozza ha evidenziato il significato di questo momento per la città, sottolineando che la formazione del nuovo staff rappresenta un importante contribuito per la comunità civica.

“Siamo qui per servire la nostra comunità, per ascoltare le sue esigenze e per agire con determinazione per il suo bene – ha dichiarato il Sindaco Vozza – Insieme, possiamo affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presentano. La diversità di prospettive nel nostro team sarà la nostra forza. Tengo ad evidenziare l’importanza della costituzione di un team coeso e focalizzato sugli interessi dei cittadini. Sono certo che, grazie a voi, si darà avvio ad un capitolo promettente per il comune, vista la determinazione di tutti i membri a lavorare insieme per il progresso e il benessere della comunità locale*.

Durante la cerimonia di presentazione, ciascun membro del nuovo staff è stato chiamato a condividere brevemente la propria visione e gli obiettivi per il proprio ruolo; è emersa, quindi, un’atmosfera di impegno e determinazione, con tutti i membri del team che hanno manifestato la volontà di lavorare per il bene della comunità.