Il Sorrento ci prova ma contro il Cerignola non basta e finisce 2-2. Continuano a stupire Turris e Latina

Una giornata molto intensa quella di ieri in lega pro. Si è cominciato però sabato pomeriggio con la sfida tra Sorrento e Cerignola finita in parità per 2-2. Nelle sfide giocate ieri continua a stupire la Turris che vince a Crotone per 2-3. Il Latina vince in casa con il Potenza e si conferma primo insieme alla Turris. Finisce in parità Monopoli-Monterosi. Stasera in campo altre quattro sfide per chiudere il turno.

Risultati: Sorrento-Cerignola 2-2, Brindisi-Catania rinviata, Crotone-Turris 2-3, Latina-Potenza 2-1, Monopoli-Monterosi 2-2, Picerno-Taranto 11/9, Benevento-Virtus Francavilla 11/9, Foggia-Giugliano 11/9, Juve Stabia-Avellino 11/9

