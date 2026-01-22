Il Sud affonda sotto l’uragano Harry nel silenzio dell’informazione nazionale

Nelle ultime 48 ore il ciclone mediterraneo Harry ha colpito duramente il Sud Italia. Sicilia, Calabria e Sardegna sono state travolte da mareggiate eccezionali, piogge torrenziali e raffiche di vento oltre i 90–120 km/h. Non un episodio marginale, ma un’emergenza di dimensioni nazionali. Eppure, mentre le comunità facevano i conti con danni e paura, i principali media nazionali hanno dedicato al fenomeno pochi minuti o pochissime righe.

Sicilia: un’isola sotto assedio

Palermo – Mondello : spiaggia allagata, recinzioni abbattute al Foro Italico, oltre 200 interventi dei vigili del fuoco.

: spiaggia allagata, recinzioni abbattute al Foro Italico, oltre dei vigili del fuoco. Arenella : un’auto finisce in mare.

: un’auto finisce in mare. Catania : stazione centrale invasa dall’acqua, treni cancellati, 51 interventi dei vigili del fuoco in 12 ore, un peschereccio affondato nel porto.

: stazione centrale invasa dall’acqua, treni cancellati, dei vigili del fuoco in 12 ore, un peschereccio affondato nel porto. Santa Teresa di Riva : crollo del lungomare, un anziano precipita con l’auto.

: crollo del lungomare, un anziano precipita con l’auto. Lentini : crollo di un muro per il vento.

: crollo di un muro per il vento. Siracusa : esondazione dell’Anapo, evacuazioni nella zona Pantanelli, città parzialmente isolata.

: esondazione dell’Anapo, evacuazioni nella zona Pantanelli, città parzialmente isolata. Enna : blackout prolungati per cavi tranciati.

: blackout prolungati per cavi tranciati. Agrigento (San Leone) : stabilimenti balneari e ristoranti danneggiati.

: stabilimenti balneari e ristoranti danneggiati. Lampedusa e Linosa : mare nelle strade, abitazioni e attività colpite.

: mare nelle strade, abitazioni e attività colpite. Mazara del Vallo: onde fino a 9 metri, lungomare Tonnarella devastato.

Trasporti

Treni cancellati a Catania.

Voli dirottati o in forte ritardo a Palermo per il vento.

Gestione dell’emergenza

Allerta rossa nella Sicilia nord-orientale.

nella Sicilia nord-orientale. Oltre 1.000 volontari impegnati, 330 centri operativi comunali , più di 2.000 richieste di aiuto in un solo giorno.

impegnati, , più di in un solo giorno. 380 comuni con scuole chiuse.

Calabria: costa e aree interne in ginocchio

Catanzaro

Catanzaro Lido è il simbolo del disastro: mare oltre il muro del lungomare, strade sommerse, auto trascinate, acqua nei piani bassi degli edifici.

Soverato : lungomare completamente allagato.

Pietragrande : onde violente contro le strutture costiere.

Sellia Marina, Borgia, Roccelletta di Borgia : allagamenti e smottamenti.

Botricello : mare a ridosso delle abitazioni.

Danni diffusi a reti fognarie, idriche ed elettriche .

Cedimenti stradali, tra cui un tratto della SP57 tra Borgia e Squillace.

Cosenza

Piogge intense e raffiche di vento hanno causato criticità diffuse , con alberi caduti e strade interrotte.

Collegamenti ferroviari in tilt .

Neve abbondante su Pollino e Sila, con difficoltà per la viabilità interna.

Chiusure temporanee di arterie come la SS 108 bis nell’area di San Giovanni in Fiore.

Reggio Calabria

Litorale ionico duramente colpito : danni al lungomare di Melito Porto Salvo.

Locri e Siderno alle prese con mareggiate che hanno compromesso la viabilità costiera.

Smottamenti e voragini in più punti della rete stradale provinciale.

Vibo Valentia

Piogge torrenziali e vento hanno causato allagamenti, caduta di alberi e numerosi interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nelle aree collinari e costiere.

Crotone

Accumuli pluviometrici eccezionali, disagi alla viabilità e danni alle infrastrutture minori, con criticità soprattutto nelle zone interne.

Sardegna: danni gravi e disagi diffusi

La Sardegna è stata colpita in pieno dal passaggio del ciclone Harry, con fenomeni estremi che hanno messo in ginocchio l’isola: a Olbia le spiagge di Pittulongu, Bados e Lo Squalo appaiono irriconoscibili.

Danni e effetti

Piogge eccezionali: accumuli pluviometrici che hanno raggiunto picchi fino a oltre 500 mm in alcune località (oltre cinque volte la norma di gennaio), con conseguente rischio idrogeologico serio.

accumuli pluviometrici che hanno raggiunto picchi fino a oltre in alcune località (oltre cinque volte la norma di gennaio), con conseguente rischio idrogeologico serio. Ondata di interventi: oltre 360 operazioni dei Vigili del Fuoco richieste tra soccorsi a persone, drenaggi di seminterrati, supporto alla popolazione e verifiche sui corsi d’acqua.

oltre dei Vigili del Fuoco richieste tra soccorsi a persone, drenaggi di seminterrati, supporto alla popolazione e verifiche sui corsi d’acqua. Porti e centri storici colpiti: danni segnalati anche al sito archeologico di Nora e alle strutture costiere del sud Sardegna.

danni segnalati anche al sito archeologico di e alle strutture costiere del sud Sardegna. Chiusure e disagi alla viabilità: strade principali come la SS 195 sono state chiuse per danni e detriti, con gravi difficoltà alla circolazione tra Cagliari e Capoterra.

strade principali come la sono state chiuse per danni e detriti, con gravi difficoltà alla circolazione tra Cagliari e Capoterra. Allagamenti diffusi: aree come Poetto e zone costiere sono state inondate da mareggiate e corsi d’acqua straripati, con evacuazioni e interventi di soccorso.

Allerta e risposta

La Protezione Civile ha monitorato a lungo il rischio su fiumi come Flumendosa e Cedrino e mantenuto livelli di vigilanza molto elevati.

Le istituzioni regionali hanno già iniziato la conta dei danni e aperto un dialogo con il Governo per una possibile dichiarazione di stato di calamità naturale.