Il talento incontra il metodo: al Pontano nasce il nuovo Liceo Scientifico Sportivo

La presentazione ufficiale del nuovo indirizzo si terrà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 10:00 presso la storica sede di Palazzo Cariati, al Corso Vittorio Emanuele di Napoli.

L’incontro sarà aperto al pubblico e alla stampa e vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del mondo dello sport, delle istituzioni e del giornalismo.

Tra gli ospiti attesi figurano campioni e rappresentanti di primo piano del panorama sportivo italiano, tra cui Massimiliano Rosolino, campione olimpico di nuoto e Pino Maddaloni, medaglia d’oro olimpica nel judo. Parteciperanno inoltre dirigenti sportivi, giornalisti e rappresentanti istituzionali, a testimonianza dell’importanza del progetto per il territorio e per il mondo della formazione.

Uno dei momenti centrali dell’evento sarà l’ufficializzazione della partnership tra l’Istituto Pontano e il Circolo Canottieri Napoli, realtà storica dello sport partenopeo, dove gli studenti potranno svolgere le attività sportive che faranno parte integrante del percorso di studi. Le discipline previste saranno vela, nuoto con possibilità di praticare anche pallanuoto e canottaggio, con un sistema di rotazione che consentirà agli studenti di sperimentare più sport prima di scegliere quello più adatto alle proprie inclinazioni.

Il nuovo liceo nasce con l’obiettivo di superare il tradizionale conflitto tra studio e attività agonistica, offrendo agli studenti-atleti un percorso capace di integrare formazione culturale e pratica sportiva ad alto livello.

Il piano didattico prevede infatti, oltre alle discipline scientifiche tipiche dell’indirizzo, lo studio del diritto e dell’economia dello sport, il potenziamento della lingua inglese e la possibilità di conseguire brevetti e certificazioni sportive specialistiche.

“Troppo spesso ai giovani atleti viene chiesto di compiere una scelta dolorosa: sacrificare lo studio per l’allenamento o rinunciare alla propria passione sportiva“, spiega il presidente dell’Istituto, Pasquale Antonio Serra. “Con questo progetto vogliamo rompere questo schema: il talento ha bisogno di metodo e di una preparazione solida per diventare una vera opportunità di crescita”.

Sulla stessa linea la dirigente scolastica Emma Armentano, che sottolinea come l’istituto da anni sostenga studenti impegnati nello sport agonistico attraverso un dialogo costante con le società sportive e una particolare attenzione all’equilibrio tra studio e allenamento.

Il nuovo liceo sportivo rappresenta quindi il naturale sviluppo di una vocazione educativa che vede nello sport uno strumento fondamentale di formazione civica, disciplina e responsabilità.

Grande entusiasmo anche da parte del Circolo Canottieri Napoli, che metterà a disposizione strutture, tecnici e competenze. “Siamo onorati di essere stati scelti per questa collaborazione tra due realtà di eccellenza”, ha dichiarato il presidente Giancarlo Bracale. “Il nostro obiettivo non è solo formare atleti e campioni, ma soprattutto cittadini e professionisti di valore”.

Con questa nuova iniziativa, l’Istituto Pontano rafforza il proprio ruolo nella formazione dei giovani, proponendo un modello educativo innovativo che unisce cultura, sport e crescita personale, guardando al futuro delle nuove generazioni.