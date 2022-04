Il TAR accoglie il ricorso, in sindaco di Cesa, va al consiglio provinciale di Caserta

E’ stato accolto il ricorso al TAR della Regione Campania, dopo un po’ di tempo dunque si ha un colpo di scena, il sindaco di Cesa, Enzo Guida, va al consiglio provinciale, il sindaco del comune cesano, facente parte della lista ‘moderati’, pertanto scalza Liliana Trovato che viene pertanto esclusa.

I giudici amministrativi hanno evidenziato, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Costanzo, “la nullità delle due schede in cui sono i presenti i nominativi dei candidati votati ma associati a delle liste diverse rispetto a quelle che includeva tali soggetti”, aggiungendo che “la scheda va considerata nulla, in quanto l’indicazione incoerente del nominato di un candidato non appartenente alla lista rende contraddittoria la manifestazione di voto, con conseguente impossibilità sia di indirizzare il voto in favore di un’altra lista sia di attribuire la presenza”.

Il sindaco di Cesa che nel frattempo risulta in quarantena in quanto ‘coviddizzato’, ha rilasciato qualche dichiarazione che si va a riportare “Siederò nei banchi del Partito Democratico e cercherò di rappresentare al meglio le istanze del mio territorio. Grazie alla “squadra” locale dei miei amministratori e forze politiche che mi hanno dato una grande mano, grazie a tutti gli amministratori locali della Provincia di Caserta che mi votarono. Appena il Covid se ne andrà, inizieremo, con i tanti amici e sostenitori, un nuovo cammino”.

Alcune schede prima non assegnate e poi assegnate, esclusero l’elezione di Enzo Guida che, ora, finalmente, è un nuovo consigliere provinciale. Il Partito Democratico casertano ha seguito la circostanza con forte trepidazione poiché riteneva ingiusto il risultato, ma possiamo dire “alla Shakespeare”, che tutto è bene quel che finisce bene.