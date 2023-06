Il TAR chiede la localizzazione del biodigestore al Comune di Caserta

Il Tar della Campania impone al Comune di Caserta di ‘annunciare’ ufficialmente dove si vorrà costruire il biodigestore. E’ questo – in sintesi – quanto ha detto il giudice Vincenzo Salomone (Sezione Prima) nell’ordinanza emessa dopo il ricorso presentato dai Comuni di San Nicola La Strada, Casagiove, Recale e Capodrise, insieme al Circolo Legambiente Caserta e al Movimento Speranza per Caserta, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Centore, contro il Comune di Caserta. Nel ricorso i ricorrenti hanno fatto presente che la Regione Campania ha approvato un finanziamento, in favore del Comune di Caserta, per la progettazione e la costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti umidi per l’importo complessivo di 26 milioni e 500mila euro.