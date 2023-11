IL TEN.COL. GIANFRANCO PAGLIA  HA INCONTRATO  GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO “TERRA DI LAVORO” PER L’EVENTO “LO SPORT COME NUOVO SENSO DELLA VITA”

Nella sede centrale di Caserta, nell’Aula Magna dell’Istituto “Terra di Lavoro” di cui è preside Emilia Nocerino, il Ten.Col. Gianfranco Paglia ha incontrato gli allievi nell’ambito dell’evento “Lo sport come nuovo senso della vita”. Gianfranco Paglia medaglia d’oro al valor militare (per la battaglia del 2 luglio 1993 di Mogadiscio) nonché capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, attraverso il video del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (GSPD) ha spiegato come la disabilità può essere superata con lo sport che include ed aggrega. Il sapersi rialzare, correre, superare l’ostacolo e vincere è stato un messaggio di forte impatto per i giovani studenti presenti all’incontro. E’ stato un momento particolarmente emozionante con gli allievi che hanno interloquito con Paglia con una serie di domande, come quella dell’allieva che da piccola sognava di entrare nella guardia di finanza o quella di Antonio che ha chiesto se nella sua vita ha qualche rimpianto. Paglia ha detto che bisogna imparare ad apprezzare quello che si ha, e con un esempio calcistico ha evidenziato come in una partita di calcio si può vincere o perdere, ma quando termini la gara e “strizzando” la maglia e grondante di sudore vuol dire che indipendente mente dal risultato è stato profuso il massimo dell’impegno. Inoltre il Ten. Col. Paglia ha sottolineato come nella sua vita pensa di aver tutto sommato fatto tutto quello che voleva, e rientrare in servizio nell’esercito – ha precisato – e stato il suo più grande desiderio che ho realizzato, non amo stare dietro la scrivania e non ho mai visto la carrozzina come un limite e non mi sono mai fermato. Poi gli è stato chiesto se suo figlio le chiedesse di entrare nell’ambito militare cosa risponderebbe? Come padre potrei essere preoccupato. ma come italiano sarei orgoglioso. L’evento è stato coordinato dalle docenti Rosalba Loreto e Marilena Lucente.