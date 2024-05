Il Tour per le Europee a Nord di Napoli con Volti noti e candidati

Nola. Il Senatore Renzi ed il Consigliere Regionale Francesco Iovino eletto nella Maggioranza del Goverantore De Luca , salutano il comune a Nord-Ovest di Napoli, in un bagno di folla presso il Ro-Cafè Bistrot alle ore 18:00 del 16 Maggio, tappa prevista per incontrate amministratori e consiglieri eletti tra le file di ItaliaViva ed illustrare e caldeggiare il progetto “Stati Uniti d’Europa”, in vista del turno elettorale Europeo che vedrà alle urne gli italiani il giorno 8 e 9 Giugno. Tanti gli interventi sopratutto per il mondo scuola tra Dirigenti Scolastici, funzionari USR Campania e Personale Docente. Un’atmosfera distesa, mentre nel pieno del tour elettorale so avvicendano candidati ed incontri in un crescendo di queste ultime 3 settimane agli sgoccioli. “Abbiamo una casa, e questa casa è Matteo Renzi” queste le parole che hanno accolto il Senatore pronunciate dall’Anfitrione di casa, il Consigliere Regionale Francesco Iovino, che subito dopo aver aperto ed accolto elettori, amici, e cittadini, ha passato la parola all’ex Presidente del Consiglio e Numero 1 in Italia Viva che ha affermato quanto sia necessario puntare ad una visione che veda l’Europa un corpo unico per le sfide future; capace di poter sedere ai tavoli globali con un interesse univoco, coeso ed aver voce in maniera trasparente ma sopratutto salda.