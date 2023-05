Il trofeo “Città di Maddaloni” è dei ROAD RUNNERS MADDALONI

Dopo tre anni di assenza, domenica 30 aprile le strade della città di Maddaloni hanno ospitato il Podismo con i suoi colori esageratamente belli sport individuale esploso nell’ultimo decennio anche in Campania per i suoi aspetti fondamentali e per l’armonia che riesce a dare. Il “Trofeo” della cittadina situata in provincia di Caserta, le cronache sportive la ricordano per la maestria organizzativa, per la buona accoglienza, per la grande educazione e la sportività versa per ogni singolo partecipante. Anche per questa 21° edizione è partita da Piazza della Vittoria con oltre 400 atleti. La manifestazione di “Podismo Insieme” ancora una volta è stata organizzata dall’A.S.D. Amici del Podismo” una realtà associativa nata in Terra di Lavoro nel 1976. La gara si è svolta con l’egida dell’OPES Italia e del CONI con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e quello dell’ASPAL. Il percorso con lunghi tratti nel centro storico pure se ricco di saliscendi e basolato alla fine è piaciuto così come è piaciuta la ricca premiazione. La vittoria, ha festeggiato l’atleta Gilio Iannone con il tempo finale di 33’40” il tempo impiegato. La parte rosa della gara festeggia l’atleta maratoneta di Foggia Barbara Travaglio con il tempo di 40’13”. La speciale classifica di società vede al primo posto la locale società del presidente Campolattano la Road Runners Maddaloni.

Podio Maschile

IANNONE GILIO – ATLETICA ERMES EPS 33:40

VENTRONE LORENZO – FELIX RUNNING 34:15

SILVESTRI LUIGI – AMATORI VESUVIO 34:59

Podio Femminile

TRAVAGLIO BARBARA – FELIX RUNNING 40:13:44

CAPASSO ANNAMARIA – AMATORI VESUVIO 43:05

DI IULIO EMILIA – CAIVANO RUNNERS 44:39