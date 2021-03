Il vaccino è l’unica via d’uscita. Lombardi: “sono pronto a vaccinarmi con AstraZeneca e dare l’esempio”

Piana di Monte Verna-“Sono tempi duri per le certezze. Tranne una: la scienza! Da biologo, prima che da sindaco, ritengo che l’impegno della comunità scientifica sia l’unica via d’uscita dalla pandemia”

Ad affermarlo è il primo cittadino di Piana di Monte Verna, Stefano Lombardi. Convinto dell’assoluta competenza di coloro che in questi mesi hanno lavorato alla produzione dei vaccini, il sindaco interviene sulla questione AstraZeneca.

“In questi giorni ho colto ed accolto tutti i timori provenienti dal clima dubitativo calato sulle somministrazioni delle dosi AstraZeneca. Pur comprendendo la diffusa titubanza, mi predispongo a ricevere il vaccino anche ora se ne ricevessi la facoltà! Senza l’intenzione di sostituirmi alle categorie con priorità, che debbono assolutamente tenersi stretto il diritto alla salute, credo sia mio dovere dare l’esempio ai concittadini. Mi auguro che tutti i miei colleghi, naturalmente dopo il parere dell’Agenzia europea del farmaco e l’eventuale decisione del governo di riprendere la somministrazione , decidano di percorrere questa strada”

Prosegue Lombardi, che accoglie l’iniziativa dell’amico e collega Stefano Pisani, primo cittadino di Pollica e coordinatore regionale Anci Piccoli Comuni e delegato Anci nell’Unità di Crisi Campana per il Covid–19.

“I vaccini, da sempre, sono un miracolo scientifico per l’umanità.

Ci sono evidenze scientifiche che dimostrano quanto i benefici siano nettamente superiori agli effetti collaterali, che, come per tutti i prodotti farmaceutici, possono verificarsi. Ho sempre avuto fiducia nella scienza e non smetterò oggi, anzi.

Credo sia molto più rischioso bloccare la campagna vaccinale nel bel mezzo della terza ondata. Rinnovo dunque la mia fiducia nei confronti di Ema e Aifa – gli Istituti Regolatori che hanno approvato il vaccino AstraZeneca –e ritengo che, mai come in questo momento, non ci sia un minuto da perdere. Ogni ora sprecata a confrontarsi con eccessive paure, è un’ opportunità in più per il virus.

Dobbiamo avere fiducia nella scienza!”