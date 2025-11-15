Il Vescovo Cirulli ha presentato i progetti e le opere attive per le comunità delle tre Diocesi

Nella mattinata del trascorso giorno e alla vigilia della IX Giornata del Povero, nell’Episcopio di Teano, il Viscovo Giacomo Cirulli ha incontrato gli operatori della Caritas dell’Alto Casertano e i dirigenti degli Uffici Caritas delle tre Diocesi: Teano – Calvi, Alife – Caiazzo e Sessa Aurunca.

Nell’incontro la presentazione dei progetti già attivi, come le Case della Carità di Pignataro Maggiore e di Mignano Monte Lungo, i cui servizi sono indirizzati alle esigenze delle popolazioni del territorio delle tre Diocesi. Ma il punto di partenza è stato: l’analisi sociale del territorio, attraverso i dati su povertà e immigrazione. A seguire, i progetti in corso, gli interventi ordinari e straordinari realizzati e l’illustrazione dei servizi da attivare nei prossimi misi.

L’incontro è stato una importante occasione di dialogo e di confronto per promuovere e rafforzare la cultura della solidarietà e inclusione, al servizio delle persone più fragili.