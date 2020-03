Il via alle procedure di attivazione degli ammortizzatori sociale da parte di Clp

Questa mattina, a seguito delle riunioni tenute ieri e l’altro ieri, relativamente all’esame congiunto da effettuare riguardo le procedure di attivazione degli ammortizzatori sociali da parte della Clp, si sono sottoscritte le intese tra OO.SS. e azienda.

Gli accordi prevedono due percorsi, per una parte di lavoratori ci sarà l’attivazione del FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETÀ e per un’altra l’attivazione CIGO. Per entrambi gli strumenti la validità temporale è dal 01/04 al 31/05.

L’azienda anticiperà, come richiesto dalle OO.SS., le somme relative alle giornate/ore destinate a entrambi gli ammortizzatori sociali, pertanto non sarà necessario aspettare l’erogazione da parte dell’Inps delle stesse risorse e ci sarà, dunque, il pagamento da parte della Clp con la retribuzione mensile.

Su richiesta delle OO.SS., inoltre, sarà data ai lavoratori la possibilità di fruire preventivamente di ferie arretrate, di permessi L.104, di concedi parentali e di tutto quanto previsto dal D.L. “Cura Italia”.

Le OO.SS., unitamente alla società, monitoreranno gli aspetti economici finanziari, anche riguardo l’eventualità che gli enti possano riconoscere alle società tpl tutti i corrispettivi come da stipula di contratto di servizio e, in tal caso, sarà riconsiderato l’aspetto economico per i lavoratori per il riconoscimento delle differenze retributive.