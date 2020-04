Il vice Questore Celestino Frezza è il nuovo dirigente Commissariato di Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – È in carica il nuovo dirigente del Commissariato della Polizia di stato di Sessa Aurunca che ha preso il posto di Mario Russo che è stato destinato a Roma. Il Vice Questore della Polizia di Stato Celestino Frezza, sposato con una figlia è nato nel 1979.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Napoli “Federico II” è entrato in Polizia nel 2008 dove ha frequentato il 98° corso di formazione per funzionari presso l’Istituto Superiore di Polizia. Il primo incarico nel 2010 presso la Sezione Polizia Stradale di Alessandria. Due anni dopo il trasferimento alla sezione Polizia Stradale di Firenze.

Nel 2014 l’incarico alla Questura di Prato dove prima dirige le Volanti e poi per due anni la Digos fino ad un incarico presso la Questura di Latina. La Redazione di BELVEDERE NEWS invia un sentito augurio di buon lavoro.