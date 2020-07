Il video. A settembre il 1° memorial dedicato a Pina Mirotto

Un lutto è sempre difficile da elaborare, specie quando si perde una sorella ancora giovane stroncata da un brutto male. Pina Mirotto è scomparsa da un anno, ma il dolore per la sua assenza no. E il fratello Antonio ha voluto trovare un modo per mantenerne il ricordo, associando il suo nome alla sua grande passione: il calcio. Nasca così un memorial di calciotto interamente dedicato a lei, organizzato appunto dal fratello Antonio, con l’aiuto del fratello maggiore Aniello, dei nipoti Francesco e Luca, i figli di Pina e di tanti amici e parenti che hanno sposato questa idea.

Il torneo che inizierà il 7 settembre, durerà circa un mese. Si affronteranno in campo 12 squadre amatoriali a Maddaloni in via De Curtis presso la nuova struttura sportiva ASD Calatia Calcio, unite dal ricordo di Pina e dalla voglia di condividere un momento di passione e di amicizia. Tanti gli sponsor che hanno già aderito e anche la rosa delle squadre è già quasi al completo.

Ma c’è ancora possibilità di adesione. Chiunque fosse interessato a conoscere regolamento e costi, a fare da sponsor o partecipare squadra può contattare direttamente Antonio Mirotto a questo numero 348-4147901 o sul suo profilo Facebook Antonio Marek.

Cliccando sul link sottostante si potrà vedere l’intervista ad Antonio Mirotto:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=976380359457043&ref=watch_permalink