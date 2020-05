Sul posto sono già corsi i Vigili del Fuoco. Fiamme altissime si sono levate da un edificio nel secondo tratto di via Napoli all’incrocio con via Viviani. I residenti segnalano che il fumo ha reso l’aria irrespirabile. Al momento non si conoscono ancora le cause e non si sa se ci sono feriti. I vigili del fuoco stanno lavorando alacremente per spegnere le fiamme che, come si vede, sovrastano gli edifici.

Clicca per vedere il video:

IMG_4597