Il VIDEO racconto. Percolato, puzza insopportabile e camion rotti. Gli operatori ecologici sono allo stremo

Maddaloni. Da diverso tempo ci occupiamo delle problematiche che gli operatori ecologici ci rilevano e segnalano ma, ahinoi, nulla è cambiato. Questa volta ci sono arrivati una serie di video. Ne abbiamo selezionati alcuni per voi per mostrarvi quale sia la situazione al deposito dei mezzi che raccolgono i rifiuti. I camion non sono affatto in buone condizioni, come si vede; sporcizia e percolato sono quotidiani. E il tanfo e i cattivi odori che respirano, ci dicono, sono insopportabili.

A questo come al solito si aggiungono ritardi nel pagamento dei buoni pasto e tanti altri disagi.

Intanto per sabato 18 settembre una nuova assemblea sindacale è in programma. E chissà che non si decida per azioni di sciopero e proteste di vario genere