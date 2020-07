Il video. Un serpente va in giro per la città

clicca qui per vedere il video: IMG_5927

Ci è stata segnalata da alcuni lettori la presenza a Maddaloni di serpenti. Questa volta sono riusciti ad immortalarne uno in un breve video che vi alleghiamo. Il rettile passeggiava nei pressi della villa comunale di via Imposimato, luogo in cui anziani cercano frescura e genitori portano i bambini a trascorrere qualche ora di gioco.

Non si tratta chiaramente di una vipera ma parliamo comunque di un serpente che trova lì il suo habitat probabilmente a causa dell’erba alta. E forse non sarà l’unica. Meglio prestare attenzione e guardare dove si mettono i piedi.