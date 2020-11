Alcune suore del convento di Pignataro Maggiore sono risultate positive al Covid-19. Queste le parole del sindaco Giorgio Magliocca:

“Il Comune sta assicurando l’assistenza di protezione civile come da protocollo nazionale. Invito, pertanto, i cittadini a non portarsi presso il convento per nessun motivo. Eventuali gesti caritatevoli potranno essere assicurati attraverso la protezione civile”.