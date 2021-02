Il webinar di Cambiamo Insieme è sugli incentivi Invitalia

COMUNICATO STAMPA

Il movimento politico “Cambiamo Insieme”, che fa riferimento al vicesindaco Luigi Bove e al consigliere comunale Salvatore De Rosa, lancia il suo ultimo (in ordine di tempo) “progetto social”: una diretta Facebook in cui si parlerà di incentivi Invitalia.

Ad illustrarne gli aspetti più salienti e di maggior interesse collettivo sarà il Dott. Pasquale Di Nuzzo, esperto di finanza agevolata.



L’appuntamento è per venerdì prossimo, 12 febbraio 2021 alle ore 19:00, e per seguirlo basta collegarsi alla pagina Facebook Cambiamo Insieme- Patto per Maddaloni. Durante la diretta ci sarà la possibilità di porre delle domande direttamente all’esperto, per chiarire dubbi o curiosità.

Da una nota ufficiale del coordinamento di “Cambiamo Insieme” si legge- “questo progetto nasce dalla volontà di essere d’aiuto a chi, nonostante il momento difficile che tutti stiamo vivendo, ha voglia di mettersi in gioco e ripartire!

Abbiamo scelto di parlare di contributi a fondo perduto per l’imprenditoria giovanile (e non solo), perché riteniamo possa essere un tema utile ai nostri concittadini, soprattutto a quelli più giovani, che desiderano avviare un progetto di lavoro ma spesso non sanno come reperire i fondi necessari.

La diretta sarà coordinata da alcuni membri del nostro gruppo e a spiegare il tema sarà il nostro ospite, il Dott. Pasquale Di Nuzzo, esperto di incentivi Invitalia, al quale vanno i ringraziamenti per aver accettato l’invito.

Potete seguire la diretta Facebook venerdì 12 febbraio alle ore 19:00 sulla nostra pagina Cambiamo Insieme- Patto per Maddaloni, vi aspettiamo numerosi.