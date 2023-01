Il wedding a Caserta: sale l’attesa per Nozze in Fiera. In passerella arrivano i big

Cupido torna al Polo Fieristico A1Expò di Caserta, a servizio dei promessi sposi in procinto di realizzare il coronamento del sogno d’amore di ogni coppia: le nozze.

Parliamo di Nozze in Fiera, l’evento dedicato ai futuri sposi, giunto alla IX edizione, in programma dal 27 al 29 gennaio e dal 3 al 5 febbraio 2023.

Nozze in Fiera, accende i riflettori sulle categorie aziendali del wedding di supporto alle coppie, ossia atelier, location, fotografia e tanti, ulteriori servizi, essenziali per la gestione del matrimonio.

“Penso che tra gli obiettivi che deve porsi una fiera dedicata agli sposi – ci racconta Antimo Caturano, Presidente del Polo Fieristico A1Expò – debba esservi quello di semplificare i preparativi del matrimonio nella selezione e, quindi, nella scelta dei fornitori. La possibile soluzione in un unico luogo dove poter ascoltare i consigli degli esperti del settore che sapranno orientare le coppie verso la direzione più congrua alle rispettive e relative esigenze”.

Un’edizione dedicata anche all’alta moda; infatti, sotto la direzione artistica di Clarence Management, dalla prestigiosa passerella della sala sfilate dell’A1Expò, sarà presentato il teaser del nuovo format “Bridal Week Couture” dove sfileranno i capi di Salvatore Pappacena, Carmine Ruggi, Giada Curti, Gianni Molaro, Vanitas e l’Atelier Formichella.

Un progetto voluto fortemente dall’organizzazione e dalla succitata direzione artistica, dove saranno premiati i brand e gli stilisti che si sono distinti nelle varie categorie, con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello della manifestazione con uno sguardo lungimirante alla decima edizione di Nozze in Fiera, in programma per il 2024.

Tra le novità, la collaborazione con Il Calendario delle Spose di Luigi Aprea che proprio a Nozze in Fiera terrà la prima tappa del tour 2023.

Un’anteprima di Nozze in Fiera, si è tenuta sabato 14 gennaio con i casting per la selezione dei modelli che avranno il compito di valorizzare gli abiti degli stilisti, dopodiché è partito ufficialmente il conto alla rovescia per l’inaugurazione della nona edizione di Nozze in Fiera.