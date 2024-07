Iliad trionfante al Consiglio di Stato:cittadini sul piede di guerra

Di Francesco Carissimo

Caserta .la situazione che tocca i cittadini residenti ai quartieri circostanti l’antenna sita in via La Pira ha preso una svolta inaspettata. La struttura, un’antenna dell’operatore telefonico Iliad, costruita lo scorso dicembre, veniva vista come un pericolo per la salute non solo dei cittadini di Puccianiello e dei quartieri vicini ma anche dei pazienti presenti all’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano, per questo i cittadini, rappresentati dal comune di Caserta, si scontrarono con l’operatore telefonico, riuscendo in un primo momento a respingere il ricorso del colosso della telefonia, ma lo scorso maggio la settima sezione del Tar Campania ha annullato la determina del Comune, condannandolo anche al pagamento delle spese legali, lasciando come unica speranza ai cittadini casertani il Consiglio di Stato che, in data 03 luglio 2024, ha ufficializzato la sentenza che vede vincitrice la compagnia francese e, in data 16 luglio 2024, tre operatori sono intervenuti a via Giorgio La Pira. Il consigliere comunale Donato Aspromonte ha detto la sua sulla questione: “Sono stato contattato dai residenti del quartiere che hanno espresso le loro preoccupazioni, purtroppo non è stato possibile contrastarli nonostante una priva vittoria al TAR”. I cittadini rimangono indignati dell’attuale situazione e si attendono ulteriori aggiornamenti, ma per adesso i lavori per l’installazione e l’utilizzo dell’antenna sono ricominciati.