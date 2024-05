IMBRATTATA LA FACCIATA DELLA REGGIA DI CASERTA. MARINO: “NON C’E’ LIMITE ALLA STUPIDITÀ E ALL’IGNORANZA. UNO SCEMPIO, UNA FERITA PER LA NOSTRA CITTÀ”

“Imbrattare la facciata della Reggia di Caserta rappresenta uno scempio, una ferita per la

nostra città e per l’intera umanità, dal momento che siamo di fronte a un bene patrimonio

Unesco, nonché uno dei monumenti più belli del mondo. Per fortuna, si è già intervenuti

per rimuovere queste scritte e per ripulire la facciata. Tuttavia, resta la gravità di un gesto

inqualificabile”. A dichiararlo è il Sindaco di Caserta, Carlo Marino.

“Purtroppo, non c’è limite alla stupidità e all’ignoranza. Mi auguro che venga individuato

quanto prima il responsabile di questo atto vergognoso, che dovrà pagare per quanto ha

fatto”, ha concluso Marino.