Imparo l’italiano. Al via il corso di lingua per cittadini stranieri

Maddaloni (CE)– A partire dal 9 aprile prenderà il via un corso gratuito di lingua italiana per cittadini stranieri.

L’iniziativa è promossa da CSC – Credito Senza Confini soc. coop. soc., con cui il Comune di Maddaloni ha sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a sostenere percorsi di integrazione e inclusione sociale per le persone migranti presenti sul territorio.

Il corso, che si terrà presso il Liceo “Don Gnocchi” sito in via Cupa Lunga n. 9 a Maddaloni (CE) è rivolto a cittadini stranieri di ogni nazionalità, dai 16 anni in su, e i svolgerà a cadenza settimanale, in orario pomeridiano, dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Possono partecipare migranti residenti in qualunque comune, anche al di fuori di Maddaloni.

Il corso rappresenta un’opportunità concreta per favorire l’autonomia linguistica e l’inserimento nella comunità locale, in linea con le politiche sociali e culturali dell’amministrazione comunale.

Per ulteriori informazioni su giorni, orari e modalità di iscrizione, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 328 0688029, indicato anche sulla locandina o rivolgersi allo sportello della cooperativa, attivo ogni martedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30 presso i Servizi Sociali di Maddaloni, in via Caudina 325.

Si consiglia di affrettarsi con le adesioni perché il corso prevede un tetto massimo di iscrizioni.