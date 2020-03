Impartite le direttive per garantire lo svolgimento delle attività della Provincia di Caserta

Con il decreto presidenziale firmato in mattinata dal Presidente della Provincia di Caserta sono state impartite le direttive per garantire che le attività d’ufficio siano svolte nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 e dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 19 del 20/03/2020, assicurando nel contempo l’obiettivo del massimo contenimento degli spostamenti nel territorio dei lavoratori dipendenti.

“Abbiamo definito tutte le misure e le modalità operative – ha dichiarato il Presidente, Giorgio Magliocca – per garantire lo svolgimento delle attività dell’Ente, in modo da assicurare al meglio i servizi istituzionali alla collettività, in questo particolare e delicato periodo di emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus”.

Le principali misure riguardano i seguenti ambiti: