Impatto ambientale Come difenderci? Relaziona il dottor Andrea Del Buono con una lezione sulla fitorimediazione

Evento in collaborazione con il movimento CDS

A Casagiove (Ce) venerdì 11 settembre, presso il quartiere militare borbonico dalle 19.30 si terrà un interessantissima conferenza su temi che riguardano l’ambiente ma non solo, si tratteranno temi che riguardano pure il migliore modo per difenderci attraverso una corretta alimentazione e ancora di più su come affrontare una regolare spesa alimentare.

Relatore del convegno il dottor Andrea Del Buono presidente della DDClinic Research Insitute, che sosterrà il tema della fitorimediazione (la tecnologia naturale di bonifica dei suoli che utilizza alcune piante che sono in grado di fitoestrarre metalli pesanti e/o indurre la degradazione di composti organici in terreni contaminati).

Una importantissima iniziativa a Casagiove, per l’economia del territorio, l’ aspetto di bonifica ambientale è determinante, nel breve periodo perché creerebbe uno sbocco occupazionale a tutti i livelli, dal super specialista, all’uomo di fatica e nel lungo periodo perché ci ridarebbe una terra pulita, produttiva e fruibile da tutti i punti di vista.

L’idea è quella di creare attraverso la questione della bonifica ambientale, una battaglia di avanguardia chiedendo, stante la arcinota situazione di emergenza ambientale gravissima, un piano straordinario, almeno per la Campania con investimenti, legati ad obiettivi concreti utili a questo scopo.

Avrò il compito di moderare l'evento in qualità di presidente dei Comitati Due Sicilie

