Impatto violento all’incrocio. Due veicoli coinvolti

Maddaloni- Un incidente causato da uno scontro violento tra un Fiorino e un’auto in via Libertà.

Secondo le prime di costruzioni il fiorino proveniva da via Appia e avrebbe urtato con forza ho l’auto che procedeva su via Libertà trascinandola nell’altro tratto di via Appia.

L’urto ha causato danni ai veicoli.

Secondo le testimonianze dei passanti delle due persone che viaggiavano sul fiorino la donna sarebbe rimasta ferita e sarebbe stata trasportata in ospedale dei sanitari del 118. Sul posto gli agenti del locale commissariato di Polizia e i carabinieri per i rilevamenti del caso e per favorire il transito delle auto.