Impietoso il confronto tra l’app Immuni e la sua omologa tedesca “Corona Warn App”.

Il Governo tedesco festeggia i 100 giorni della App “Corona Warn App“, l’applicazione di tracciamento del Coronavirus, dichiarando oltre 18 milioni di download (quasi 1 cittadino su 4), oltre 1 milione di risultati dei test registrati dagli utenti, di cui oltre 5000 positivi.

In Italia ,ad oggi, l’app di tracciamento Immuni risulta scaricata soltanto 6 milioni di volte. Sebbene la popolazione tedesca sia più numerosa di quella italiana rimane comunque impietoso il confronto con il numero di download nel nostro Paese.