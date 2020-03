IMPORTANTE: Non svaligiate i supermercati, non serve!

La psicosi fa brutti scherzi davvero. Neanche il Presidente Conte finiva il suo discorso che già i supermercati venivano presi d’assalto da folle irragionevoli e irrispettose delle regole e del buonsenso. Restrizioni non vuol dire fame e miseria . Premesso che molti negozi, ristoranti, pizzerie e locali di vario genere si sono attrezzati per la consegna a domicilio, ci sono anche tante associazioni che si stanno attivando per aiutare persone sole, anziane o con difficoltà .

Rimane indispensabile preservare la salute ed evitare i contagi, non riempire dispense e frigoriferi! Più saremo osservanti delle regole, più velocemente potremmo riprendere gradualmente la normalità.