Importante operazione antibracconaggio a Boscoreale: sequestrati 35 esemplari di avifauna protetta

Boscoreale (Napoli), 16 novembre 2025 – Una significativa operazione antibracconaggio è stata condotta nella mattinata di domenica dai Carabinieri Forestale, in collaborazione con le Guardie Giurate del WWF – nucleo provinciale di Napoli, nel territorio del comune di Boscoreale, alle pendici del Vesuvio.

L’intervento, frutto di un’azione congiunta di monitoraggio e controllo del territorio, si è concluso con il deferimento di una persona alla Procura competente e con il sequestro di 35 esemplari di avifauna selvatica protetta, detenuti illegalmente. Nel dettaglio, gli animali sequestrati sono:

11 cardellini

4 passeri

4 fanelli

1 pettirosso

1 frosone

4 verzellini

9 lucherini

1 peppola

Oltre agli uccelli, i militari hanno recuperato anche 5 gabbie trappola, strumenti illegali utilizzati per la cattura di fauna selvatica.