Importante sentenza Giudice del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere

CASERTA – Nel corso delle giornata di lunedì, 25 maggio 2020, è stata pubblicata un’importante sentenza da parte del Giudice del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere.

Con essa, infatti, accogliendo la tesi dell’avvocato Domenico CAROZZA, è stato affermato il principio che, per l’accesso ai benefici del fondo di garanzia presso l’INPS per il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato per il lavoro prestato presso aziende insolventi, il lavoratore non è tenuto, per dimostrare tale insolvenza, ad azionare procedure esecutive talmente dispendiose da vanificare il recupero del TFR stesso.

Il giudice, pertanto, ha accolto la domanda di due lavoratori ex dipendenti di impresa di raccolta rifiuti urbani.