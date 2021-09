Importante. Smarrito gattino in via Santa Croce

Maddaloni- Il gattino che vedete in foto si è smarrito da qualche giorno nella zona Pignataro a Maddaloni. Nello specifico è stato ritrovato in un portone in via Santa Croce. Il gattino, di circa un aNon, non ha collare , ma avrà certamente un proprietario perché è abituato a stare in casa e tra le persone. Nel portone in cui è stato ritrovato si trovava da 3/4 giorni. Si chiede la massima diffusione condivisione dell’articolo in modo da fare in modo che il gatto ritorni dei propri padroni. Chiunque avesse notizie può contattare la scrivente anche attraverso la redazione del giornale.

