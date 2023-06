In arrivo finanziamenti per la sicurezza del Museo Civico

Maddaloni – Stanziati i finanziamenti per il rinnovo del sistema di videosorveglianza del Museo Civico di Maddaloni. La cifra di €9207,99 servirà a dotare il museo di un sistema di videosorveglianza, indispensabile strumento per tutelare il patrimonio custodito al suo interno che ricostruisce la storia calatina a partire dai reperti dell’antica Calatia.

Soddisfazione di Caterina Ventrone che nella prima amministrazione De Filippo come assessore alla cultura ha seguito questa procedura: ” Come assessore nella scorsa amministrazione ho investito molto sul nostro museo cittadino, rendendolo protagonista come location ed eventi. Ho lavorato anche affinché fosse ampliato con la sezione relativa agli antichi mestieri. Ieri abbiamo appreso di questo importante finanziamento che implementerà la sicurezza del museo. Con la riconferma di Andrea De Filippo come sindaco sarà più semplice continuare l’opera di miglioramento anche dei poli culturali della nostra città, fiori all’ occhiello per quanto custodiscono e attrattori per studiosi e turisti.”