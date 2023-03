In arrivo i finanziamenti per gli impianti sportivi al comune di Caserta

Caserta – Investimenti che sfiorano i 100 milioni di euro per lo sport a Caserta. Un programma importante, che imprimerà una svolta decisiva al sistema degli impianti. Presso la Sala Consiliare del Comune di Caserta, è stato presentato il programma completo delle attività che l’Amministrazione sta compiendo per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e per la riqualificazione di quelli già esistenti.

Alla conferenza stampa, moderata dal Presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) Mario Zaccaria, hanno partecipato il sindaco di Caserta, Carlo Marino, il Presidente regionale del Coni, Sergio Roncelli, il Delegato provinciale del Coni, Michele De Simone, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo, e l’Assessora allo Sport, Gerardina Martino, oltre ai rappresentanti regionali e provinciali delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle società sportive della città di Caserta. Sono stati illustrati tutti gli interventi in atto e che si realizzeranno nei prossimi mesi e che riguardano numerose discipline sportive.

L’incontro è iniziato con uno dei progetti più attesi dalla cittadinanza, ovvero la realizzazione del nuovo Stadio “Pinto”, un project financing del valore di oltre 50 milioni di euro, il cui cantiere partirà già nel mese di luglio. Un impianto avveniristico, che sostituirà l’attuale struttura, che comunque negli ultimi anni è stata regolarmente adeguata, ristrutturata e manutenuta dal Comune, in collaborazione con la Casertana calcio, rendendola completamente agibile dopo 32 anni.

Un capitolo importante è anche quello relativo al nuovo “Palavignola”, un palasport dedicato al basket nel quartiere Acquaviva, nell’area ex Saint Gobain. Entro il 2023 partirà il cantiere: un intervento, dell’importo di 2 milioni di euro, realizzato nell’ambito del Pnrr (Pinqua), che porterà a realizzare una struttura da 2000 posti a sedere, che consentirà di ospitare gare anche di serie A2.

Sono già partiti i lavori, invece, nella frazione Tuoro, dove il cantiere è in atto per quel che concerne la realizzazione di un palazzetto per sport collettivi (3,2 milioni afferenti al Bando delle Periferie) da 1500 spettatori e di una struttura che ospiterà discipline sportive individuali e che sarà ultimata entro giugno 2023.

Queste le dichiarazioni del sindaco della città Carlo Marino “Si tratta di un piano imponente, – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – di una vera e propria svolta per l’impiantistica della città di Caserta. In questo modo raggiungiamo un duplice obiettivo: da un lato dotiamo la città di strutture moderne e in grado di consentire lo svolgimento di attività agonistiche di primo livello, dall’altro permettiamo a tutta la cittadinanza, in primis ai giovani, di poter fare qualsiasi sport senza problemi. È un lavoro di grande importanza, che ha un’enorme valenza sociale”.

“Abbiamo lavorato due anni – ha aggiunto il Delegato provinciale del Coni, Michele De Simone – per concretizzare il piano di interventi che consentirà a Caserta, nel giro di qualche anno, di avere una dotazione di impianti sportivi sicuramente primaria in Campania. La cosa più importante è che il programma presentato gode già di finanziamenti confermati di progetti in corso d’opera e di prossime cantierizzazione”.