In attesa di lavori per il campanile della chiesa dello Spirito Santo

PIANA DI MONTEVERNA – Crea ancora indignazione la vicenda che ha caratterizzato il campanile della chiesa dello ‘Spirito Santo’ in piazza XXI maggio 1860 a Piana di Monte Verna. Ricordando brevemente l’accaduto, pochi giorni fa e a seguito delle tante segnalazioni, crollano dei calcinacci dal campanile della chiesa. Il parroco Don Giulio Farina si è attivato nell’eseguire i lavori di messa in sicurezza del campanile per “tutelare la salute pubblica”.

Dopo la segnalazione alla polizia municipale c’è stato anche un sopralluogo del comando provinciale dei vigili del fuoco che richiedeva di “rimuovere il pericolo in atto onde evitare possibili conseguenze a persone o cose”.

Ad oggi ancora non sono iniziati a pieno i lavori e i cittadini iniziano a temere per la sicurezza pubblica.

Nell’ordinanza si fa riferimento anche al fatto che “qualsiasi danno nei confronti di terzi” sarà ascrivibile al parroco.