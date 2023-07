IN AUTO CON UN GROSSO COLTELLO. 24ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI. 

Era fermo ai margini della strada in via Benedetto Croce del comune di Gricignano d’Aversa quando è stato sottoposto a controllo da una pattuglia della locale Stazione. L’uomo, un giovane di 24 anni di Acerra (NA), ancor prima di essere sottoposto a perquisizione personale e veicolare, ha spontaneamente dichiarato ai militari dell’Arma di possedere, in auto, un coltello che ha immediatamente consegnato.

L’arma, un coltello da cucina, della lunghezza complessiva di cm 26 (13 cm di lama) è stato sequestrato mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà.