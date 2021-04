In Campania riapre il campo Angelo Scalzone

A Casal di Principe riparte il calcio e l’atletica.

Il Sindaco: è uno spazio vitale che restituiamo alla comunità.

Il comunicato:

A meno di un anno dall’avvio sono terminati i lavori d’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza. Rifatti il campo di calcio, la pista di atletica a sei corsie, la nuova recinzione, illuminazione e spogliatoi. Il nuovo campo sportivo è una risposta concreta che permetterà di condividere il percorso agonistico e per stimolare i giovani a praticare sport e allenarsi in un impianto attrezzato e qualificato”. Ecco la sintesi delle parole ascoltate durante la cerimonia di inaugurazione dove hanno partecipato entusiasti cittadini e le tante autorità presenti del mondo politico e dello sport. A tagliare il nastro è stato il Sindaco Franco Natale affiancato dall’assessore allo Sport Antonio Schiavone. Casal di Principe, vanta di un patrimonio di associazioni sportive molto ampio dove rientra anche la Run Lab (società di Atletica Leggera) capitanata dal Avv. Agostino D’Alterio (foto) che ha precisato: “Sicuramente un impianto sportivo come questo che stiamo inaugurando stamattina darà la possibilità di poter mettere in atto un progetto tenuto da tempo nel cassetto quello di creare un settore giovanile per la pratica della corsa e di tutte le altre discipline dell’Atletica Leggera.”. La pista di atletica sarà in grado di poter accogliere manifestazioni sia a carattere regionali che provinciali è quanto ha precisato il prof. Bruno Fabozzi (Presidente FIDAL C.R. Campano) presente alla cerimonia.

GiusPeppe Sacco