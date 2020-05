In coma bambino di 6 anni

Gravissimo incidente a Baia e Latina: un bimbo di soli 6 anni era alla guida di un mini quad, quando ha perso il controllo e si è andato a schiantare violentemente contro un muro perimetrale della sua abitazione.

Oltre ai carabinieri, i sanitari sono accorsi sul posto e hanno trasportato il bambino, gravissimo, in ospedale a Piedimonte Matese: subito dopo, vista la situazione disperata il piccolo è stato trasportato in eliambulanza al Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato, in coma. Da capire la dinamica dell’incidente.