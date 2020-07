In consiglio comunale Marone auspica il ritorno al fascismo. Lo sdegno dell’opposizione

Al peggio non c’è mai fine. Il consiglio comunale odierno, che doveva essere solo di ratifiche ed adempimenti, riesce a far parlare di sé e non certo in maniera positiva. Fanno scalpore le affermazioni del consigliere di maggioranza Claudio Marone, che nel suo intervento auspica un ritorno al ventennio.

L’opposizione non ci sta e scrive:

Nel corso del Consiglio Comunale odierno, complice uno scarsissimo impianto audio all’interno della struttura adibita per ospitare il civico consesso, sono passate sotto traccia affermazioni gravissime poste in essere dal Consigliere Marone Claudio che solo dopo la chiusura dei lavori abbiamo avuto modo di ascoltare.

Lo stesso, infatti nel perorare la causa in favore dell’amministrazione comunale retta dal Sindaco De Filippo del rendiconto della gestione del Comune di Maddaloni affermava testualmente: “Io amo ricordare le parole di un grande statista che mi stava molto a cuore, che quando fu chiesto a lui ma il fascismo è di destra o di sinistra quell’uomo rispose non è destra né di sinistra è avanti. Allora io mi auguro che questa amministrazione, aldilà della destra e della sinistra continui ad essere avanti”.

Preso atto di quanto sopra i sottoscritti consiglieri stigmatizzano le gravi affermazioni del Consigliere Marone di esaltazione del periodo più buio della storia d’Italia, superato solo grazie alla Resistenza dei Padri fondatori della nostra Democrazia.

Tali affermazioni sono ancora più gravi se pronunciate in un consesso quale il Consiglio Comunale i cui valori dovrebbero essere ispirati ai principi della Costituzione Italiana di libertà e democrazia.

Il silenzio al riguardo di figure istituzionali quali il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale sarebbero atti gravi contrari ai principi democratici e repubblicani che hanno sempre caratterizzato la storia politica della città di Maddaloni.

I Consiglieri Comunali

Angelo Tenneriello

Imperia Tagliafierro

Michele Russo

Edoardo Tontoli

Domenico Reitano