In fiamme cucinino di una villetta

Nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 13:30, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, provenienti dal distaccamento di Teano, è intervenuta sulla SS6 Casilina, in località Taverna Zarone ,nel comune di Teano, a seguito di una richiesta di soccorso per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento.

Giunti tempestivamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento del rogo, che aveva coinvolto un cucinino di circa 30 mq situato al piano terra di una villetta di due livelli.

Grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state circoscritte evitando che si propagassero alle altre stanze dell’appartamento.

Fortunatamente, al momento dell’incendio l’abitazione era già stata evacuata dagli occupati. Non si registrano feriti.