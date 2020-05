In Italia si corre a vendere l’oro: lunghe code al banco dei pegni

Da Torino a Palermo passando per Napoli, le stesse scene in tutta Italia. File interminabili al banco dei pegni, dove le persone corrono a impegnare o vendere l’oro e i gioielli. Un sacrificio inevitabile per poter andare avanti, rinunciare a beni preziosi che rappresentano spesso ricordi di famiglia: è la via che molti hanno scelto per ottenere una boccata d’ossigeno.

Sì, perché il bisogno di liquidità degli italiani è evidente. Proprio per questo le persone preferiscono avere contanti subito, senza alla convenienza del valore dell’oro attuale. I proprietari degli esercizi affermano di non aver notato cambiamenti tra il periodo precedente all’emergenza e ora ma è chiaro che si tratti di un evento insolito se al monte di pietà si presentano ogni giorno un centinaio di persone. Tante tra queste rimangono con le mani in mano poiché non si riesce a garantire la completa gestione dei flussi.

Meglio impegnare l’oro che ricorrere a un finanziamento?

Per molti cittadini in questo momento impegnare beni preziosi è la soluzione più immediata. Alcuni sottolineano come spesso i costi siano inferiori a quelli di un finanziamento, ma altri lamentano dei tassi d’interesse gonfiati, che si aggirano attorno al 10-11%. Alla scadenza del prestito dietro la consegna di oro (solitamente di sei mesi) si può riscattare ciò che si è impegnato oppure se non si riesce a pagare per intero la cifra si perdono gli oggetti messi a disposizione.

Gli istituti bancari, intanto, hanno deciso di venire incontro agli italiani in un momento di difficoltà come questo prorogando la scadenza dei crediti su pegno. Un’iniziativa come quella di Intesa Sanpaolo che attraverso un comunicato ha rinviato la data ultima del 30 aprile 2020 al primo giugno. Il gruppo bancario specifica:“Durante la proroga saranno applicate le stesse condizioni economiche previste dal contratto. Il cliente avrà comunque la possibilità di procedere in ogni momento al riscatto delle polizze prorogate o al rinnovo del relativo prestito nei termini previsti contrattualmente”