In Piazza Carlo di Borbone a Caserta in allestimento il Villaggio dedicato allo sport per tutti

Ferve la preparazione degli spazi del Villaggio Cremisi, come da programma, per la XX edizione della manifestazione “Flik Flok” organizzata dalla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” dell’Esercito Italiano. In piazza Carlo di Borbone le attività avranno inizio domani, sabato 28 ottobre alle ore 10, con la cerimonia dell’alzabandiera e si protrarranno fino alle 20, offrendo eventi musicali, esibizioni sportive e momenti sociali per tutti i partecipanti. Le discipline che saranno proposte al Villaggio sono calcio, arti marziali, ginnastica ritmica, pattinaggio, tennis tavolo, lotta greco romana, mcm (metodo di combattimento militare). Attività sportive per e con diversamente abili: basket in carrozzina, sitting volley, tennis per disabili, ping pong per videolesi,calcio. Le previsioni meteo sono favorevoli e dunque…… a tutto sport per tutti!